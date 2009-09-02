Васюник о Евро-2012: только ”4х4”, никаких ”4х2”

Вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК исключает вероятность сокращения украинских принимающих городов Чемпионата Европы по футболу 2012 года с четырех до двух.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь вице-премьера Галина РУСИН, об этом И.ВАСЮНИК заявил 1 сентября на брифинге в Киевском военном лицее им. И.Богуна.

“Я никогда не рассматривал и не рассматриваю возможность проведения чемпионата по футболу 2012 года в двух городах. Это важно стратегически. Во-первых, потому что мы равные партнеры с Польшей. Во-вторых, это важно для Украины и украинской нации, чтобы доказать Европе, что она способна реализовать такие проекты", - сказал И.ВАСЮНИК. Но для этого, добавил он, всей власти на всех уровнях – центральном и местном, нужно “заниматься делом, а не дискуссиями или спорами, кто старше”.

Вице-премьер напомнил, что и год назад было довольно много сообщений, в которых некоторые “эксперты” советовали Украине вообще отказаться от Евро-2012. Однако, такой шаг, убежден он, был бы недальновидным.

„Это, наверное, едва ли не первый масштабный проект, который является гуманитарным, инфраструктурным, спортивным и, в конечном итоге, является проектом развития, который Украина должна выполнять в партнерстве и под очень пристальным внешним мониторингом. Для некоторых это создает неудобства, потому что в украинской традиции государственного управления и реализации проектов есть такой принцип: “сегодня сказал – завтра не сделал”. Здесь совсем другая ситуация. А тем, кому некомфортно, те, кто искал проект в себе, а не наоборот, или отошли, или отойдут. Украине нужен этот проект”, - отметил И.ВАСЮНИК.

Как сообщал УНИАН, Исполком УЕФА в мае этого года определил по четыре города в Украине и Польше, в которых пройдут матчи Евро-2012 (формат “4х4”). Вместе с тем, украинским городам до 30 ноября нужно выполнить ряд условий и предоставить гарантии своей возможности реализовать взятые обязательства. При этом, если один из городов не будет отвечать требованиям УЕФА, права на Евро-2012 будут лишены два города, потому что турнир мажет проходить лишь формате “4х4” или “4х2”.