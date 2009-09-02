Михайличенко настраивает сборную собирать урожай

Национальная сборная Украины по футболу осенью должна добыть в борьбе максимальное количество очков в матчах против Андорры и Беларуси, чтобы получить путевку на ЧМ-2010 в Южно-Африканской Республике.

Как сообщили УНИАН в информ-службе Федерации футбола Украины, об этом заявил главный тренер команды Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО во время пресс-конференции в вторник, 1 сентября, в Конче-Заспе.

Борьба за путевки в ЮАР вступает в завершающую фазу - украинцам осталось провести в групповом турнире лишь четыре матча. Поэтому О.МИХАЙЛИЧЕНКО, прибегнув к аллегории, сказал следующее: «Сегодня первый день осени, а значит, наступает пора сбора урожая. От того, сможем ли мы в поединках, которые остались, собрать максимальный урожай очков, и будет зависеть судьба решения нашей главной задачи – попасть на ЧМ».

Во время четырехдневного сбора, который предшествует встрече с Андоррой, тренерский штаб, отталкиваясь от недавнего товарищеского поединка против Турции (0:3), планирует в первую очередь решить психологические проблемы, которые появились перед командой. «Причину бледной игры с турками мы видим в первую очередь в психологии, что и привело к грубым тактическим ошибкам. Команда не была настроена как следует, следовательно контрольный поединок для нее превратился в товарищеский. Впрочем, мы сами разберем наши ошибки, чтобы избежать их повторения в будущем», - отметил наставник.

В то же время главный тренер не стал говорить о матче, который следует сразу за поединком против андоррцев, считая, что задачи необходимо выполнять последовательно. «Если мы будем стремиться перепрыгнуть через игру с Андоррой и находиться мыслями уже в Минске, то рискуем почувствовать серьезные проблемы уже в поединке из пирренейцами. Чтобы подобное не произошло, к цели следует идти постепенно, шаг за шагом», - заметил он.

Комментируя возвращение Андрея ШЕВЧЕНКО в киевское «Динамо», О.МИХАЙЛИЧЕНКО подчеркнул, что, по его мнению, это должно пойти на пользу как самому игроку, так и сборной вместе с клубом. «На игру против донецкого «Металлурга» он вышел с большим желанием. Было заметно, что Андрей очень стремился отметиться, и это ему удалось. Мне очень хотелось бы, чтобы ШЕВЧЕНКО опять получил игровую практику, которая ему очень нужная для того, чтобы он приносил максимальную пользу и киевскому «Динамо», и сборной Украины», - сказал О.МИХАЙЛИЧЕНКО.

Напомним, сейчас сборная Украины готовится к отборным матчам ЧМ-2010 против команд Андорры и Беларуси, что состоятся соответственно 5 сентября в Киеве и 9 сентября в Минске.