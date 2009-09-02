Главным тренером ”Черноморца” будет не Блохин, а Баль

1 сентября прошла пресс-конференция, на которой с журналистами встретились почетный президент ФК "Черноморец" Леонид Климов, вице-президенты Олег Марус и Игорь Черкасов, спортивный директор Олег Блохин и главный тренер Андрей Баль.

Леонид Климов , в частности представил "новую тренерскую команду во главе с Олегом Владимировичем Блохиным, который будет занимать должность спортивного директора. Эта должность позволит Олегу Владимировичу как оказывать помощь в тренерской работе, так и заниматься решением других задач, которые стоят перед нашим клубом".

Главным тренером Черноморца отныне будет Андрей Баль, его первым помощником - Игорь Наконечный, а тренером по работе с вратарями Юрий Роменский. Дубль продолжит тренировать Константин Фролов.

Поскольку "именно команда Олега Владимировича в составе Баля, Роменского и Черкасова в том числе, как начальника сборной, добилась больших успехов с национальной сборной Украины, я уверен, что такой союз позволит нам реализовать наши планы, чтобы Черноморец был в верхней части турнирной таблицы", - заключил почетный президент ФК.

На вопрос, будете ли он сидеть на тренерской скамейке, Олег Блохин ответил: "Нет, для этого есть главный тренер... В мои обязанности входит не только первая команда, посмотрим дубль, посмотрим юношей, академию... И не нужно смотреть на нас, как на магов: команда не строится за один день".

"Если вы ждете, что мы завтра же обыграем Динамо и Шахтер, это нереально. Мы должны обыгрывать те команды, которые находятся примерно на одном уровне с Черноморцем... и подняться на то место, которое заслуживает Черноморец", - сказал новый спортивный директор.

"В Одессе неплохая команда, я слежу за ней третью игру, - добавил Андрей Баль . - Просто нужно правильно построить игру, начиная с защиты и полузащиты. Есть очень способная молодежь..."

Стенограмма пресс-конференции на football.ua