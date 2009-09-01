Во Львове обещают обеспечить темпы строительства стадиона

Решение Кабинета министров выделить Львову деньги на строительство стадиона к Евро-2012 позволит обеспечить соблюдение темпов строительства в соответствии с утвержденными УЕФА графиками.

Как сообщили УНИАН в Информационном центре “Украина - 2012”, об этом заявил городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ, комментируя решение правительства о выделении средств на подготовку города к чемпионату.

"Это важное решение. Ведь до сих пор было много обещаний со стороны правительства и уже пора было претворять их в жизнь. Это позволит держать темпы по строительству стадиона, а также начать работы на ряде важных дорог", - сказал А.САДОВЫЙ.

Как сообщал УНИАН, 31 августа Кабинет министров отдельным распоряжением выделил 50 млн. грн. на строительство стадиона во Львове (в целом до конца года на это должно поступить 100 млн. грн.) и 15,5 млн. грн. - на реконструкцию коммунальных дорог (до конца года сумма будет составлять 31 млн. грн.).

Кроме этого, правительство урегулировало вопрос о финансировании до конца года мер по обеспечению круглосуточного водоснабжения Львова в объеме 191 млн. грн.