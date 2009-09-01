В УЕФА считают, что уровень гостиниц в Украине не соответствует стоимости услуг

Официальный туроператор УЕФА - компания TUI Travel считает, что уровень гостиниц в Украине не соответствует стоимости их услуг и будет добиваться от украинских отелей более приемлемых ценовых предложений для размещения «семьи» УЕФА во время подготовки и проведения финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом, а также о нехватке гостиниц высокой категорийности, пойдет речь во время совещание руководителей принимающих городов Евро-2012 с представителями TUI Travel 3 сентября в Киеве, пишет газета «Дело» (№ 136 от 1 сентября).

Как отметил заместитель директора координационного бюро по подготовке и проведению Евро-2012 в Украине Валерий ЖОЛДАК, отечественные пятизвездочные отели просят за номер по 800 евро. По его словам, европейцы на все это смотрят и недоумевают - у них таких цен вообще нет. В Европе средние цены на гостиницы такого уровня начинаются от 170 евро.

«УЕФА считает, что в Киеве цены за сутки в гостинице чрезвычайно высокие, в Харькове и Донецке — слишком высокие», - сказал чиновник. В связи с этим, всем городам были выписаны рекомендации обеспечить обоснованные цены на услуги гостиниц.

Тем временем Киев, Харьков, Львов и Донецк уже передали УЕФА гарантии по размещению гостей Евро-2012. От четырех городов требовалось официальное подтверждение того, что строительство и реконструкция недостающих отелей будут завершены к концу 2011 года.

Киев к этому времени обязался построить 18 пятизвездочных, 33 четырехзвездочных и 32 трехзвездочные гостиницы. В итоге номерной фонд столицы должен составить 18 тыс. номеров.

Харьковские власти уверены в своих силах. Мэр города Михаил ДОБКИН заверил, что, «основываясь на умеренной ценовой политике на услуги по временному размещению, Харьков будет способен принять целевые группы УЕФА. Для их размещения Харьков дал письменные гарантии на 58 отелей на 4 тыс. номеров.

Чиновники Донецка утверждают, что их город также справится и даже немного перевыполнит запросы УЕФА. Город, по данным властей, уж подписал с компанией TUI Travel договоры на 2998 гостиничных номеров.

Самым благополучным в вопросе решения «отельной» проблемы является Львов. Там с туроператором УЕФА подписали договоры 46 отелей. Львов и область гарантируют наличие более 23 тыс. номеров категории 3-5 звезд.

После концепции размещения «семьи» УЕФА города приступят к следующему этапу — концепции размещения болельщиков, которая должна быть предоставлена экспертам уже к 30 октября.