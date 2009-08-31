Результаты 6-го тура Чемпионата Украины по футболу
18:47, 31 августа 2009Футбол 2012
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Мега-счет от Карпат
Завершились матчи 6-го тура Чемпионата Украины по футболу:
Таврия - Ворскла 1:0 (Платон 56)
Металлург З - Металлист 0:2 (Джексон 10, 84)
Карпаты - Оболонь 5:0 (Худобяк 10, 16, Зенев 41, Кузнецов 53, Батиста 90+1)
Напомним, что ранее сыграны матчи:
Закарпатье - Арсенал 2:1 (Давыдов 36, Гомес 84 - Гусев 65)
Черноморец - Днепр 0:1 (Гоменюк 81)
Кривбасс - Ильичевец 0:2 (Лима 75, Тищенко 90+1)
Сегодня тур завершится играми:
Шахтер - Заря
Динамо - Металлург Д
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