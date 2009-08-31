Результаты 6-го тура Чемпионата Украины по футболу

Мега-счет от Карпат

Завершились матчи 6-го тура Чемпионата Украины по футболу: Таврия - Ворскла 1:0 (Платон 56) Металлург З - Металлист 0:2 (Джексон 10, 84) Карпаты - Оболонь 5:0 (Худобяк 10, 16, Зенев 41, Кузнецов 53, Батиста 90+1) Напомним, что ранее сыграны матчи: Закарпатье - Арсенал 2:1 (Давыдов 36, Гомес 84 - Гусев 65) Черноморец - Днепр 0:1 (Гоменюк 81) Кривбасс - Ильичевец 0:2 (Лима 75, Тищенко 90+1) Сегодня тур завершится играми: Шахтер - Заря Динамо - Металлург Д

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