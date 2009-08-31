В Донецке подтвердили контракт Чигринского с «Барселоной»

ФК «Шахтер» (Донецк) официально подтвердил подписание бывшим защитником клуба Дмитрием ЧИГРИНСКИМ контракта с испанской «Барселоной».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе клуба, контракт подписан сегодня «после длительных переговоров донецкой и испанской сторон», а также медицинского осмотра, который футболист прошел в своем новом клубе. Стоимость трансфера составляет 25 миллионов евро, уточнили в «Шахтере».

В пресс-службе отметили, что руководство донецкого клуба пожелало Д.ЧИГРИНСКОМУ успехов в «Барселоне» и поблагодарило «за все, что он сделал для нашей команды, за прекрасные профессиональные и человеческие качества».