Блохин вернулся в Украину

Олег БЛОХИН официально подтвердил свой приход в одесский Футбольный клуб "Черноморец". Однако не только в качестве тренера моряков, о чем раньше сообщали средства массовой информации, а и в более серьезной роли, сообщает информационное агентство «МОСТ-Одесса».

«Я буду исполнять обязанности спортивного директора клуба. Подробности вы узнаете завтра, на пресс-конференции», - сказал О.БЛОХИН в ходе телефонной беседы в понедельник.

Как отмечает «МОСТ-Одесса», в европейском футболе спортивный директор — едва ли не важнейший элемент клубной структуры. Он выполняет роль своеобразного буфера между владельцами клуба, его высшим руководством (президент, генеральный директор) и собственно командой (тренеры и игроки). В обязанности спортивного директора входят вопросы селекции и трансферной политики.

Между тем, будет ли О.БЛОХИН совместительству тренером команды, он не уточнил.

По информации пресс-службы ФК "Черноморец", в Одессе 1 сентября в 16.00 в конференц-зале АКБ "Имэксбанк" (проспект Гагарина, 12-А) состоится пресс-конференция, посвященная назначению О.БЛОХИНА на должность главного тренера.

О.БЛОХИН (род. 5 ноября 1952, Киев) - выдающийся украинский футболист, восьмикратный чемпион футбольного первенства СССР, обладатель Кубка Кубков УЕФА 1974/75 и 1985/86 в составе киевского «Динамо». Автор множества футбольных рекордов СССР; главный тренер сборной Украины (2003—2007).

Предыдущим местом работы О.БЛОХИНА был российский ФК "Москва". Чемпионат России сезона 2007/2008 клуб закончил на девятом месте, после чего от услуг тренера руководство клуба отказалось, досрочно разорвав контракт. Ранее О.БЛОХИН, выведший сборную Украины в 1/4 финала ЧМ-2006, заявлял, что вел переговоры о сотрудничестве с рядом украинских клубов.