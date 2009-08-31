В Киеве определили места отстоя автобусов на Евро-2012

Распоряжением Киевской городской государственной администрации от 21 августа утверждено 10 мест под обустройство площадок для отстоя автобусов в рамках подготовки города к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Текст распоряжения обнародован на официальном веб-портале столичной власти.

В соответствии с распоряжением, площадки для отстоя автобусов будут открыты: ул. Бориспольская у станции метро “Красный хутор”; ул. Красноармейская слева от дворца “Украина”; бульвар Дружбы народов, 28; проспект Броварской между ул. Киото и Броварским просп.; проспект Победы, 67 у станции метро “Нивки”; проспект Академика Палладина, 32/34 у метро “Академгородок”; проспект Бажана у станции метро “Харьковская”; ул. Горького у станции метро “Лыбидская”; проспект Оболонский у станции метро “Героев Днепра”; проспект Академика Глушкова на пересечении с Кольцевой дорогой в направлении Одессы.

Как отмечается в решении, реализация проекта должна улучшить транспортное обслуживание пассажиров и освободить дороги от заторов.

Обеспечить проектирование и проведение обустройства площадок для отстоя автобусов поручено КП “Киевдорсервис”. Это предприятие должно совместно со столичным Главным управлением экономики и инвестиций привлечь инвесторов к финансированию работ.

Распоряжением также поручено районным госадминистрациям Киева представить предложения о дополнительных местах для проектирования и обустройства площадок.