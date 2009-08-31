Тимошенко поблагодарила ”Шахтер”, что люди забыли о ней на два часа

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО считает, что донецкий “Шахтер” сыграл на равных с “Барселоной” (Испания) в матче за Суперкубок УЕФА.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Кабмина.

Согласно сообщению, Ю.ТИМОШЕНКО поблагодарила игроков ФК «Шахтер» за самоотверженность и мужество в игре с «Барселоной». «Я, конечно, болела за «Шахтер». Ведь это – наша украинская команда. И, прежде всего, хотела бы очень поблагодарить ребят за самоотверженность, за мужество, за прекрасное зрелище. За то, что они вчера объединили страну. За то, что люди хотя бы на два часа забыли о сериалах, о политике и политиках, о выборах, о кризисе. Всех объединил футбол», говорится в сообщении.

Премьер отметила, что ей приятно, что «Шахтер» “на равных сыграл не с кем-нибудь, а с «Барселоной» – безусловно, самым сильным клубом мира на сегодня”.

«Шахтер» – это волевая команда, это команда кубковая. Значит, будут еще и трофеи, и награды. Одним словом, «Вперед, «Шахтер»! Украина – чемпион!», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщалось, вчера в Монако в матче за Суперкубок УЕФА “Шахтер” уступил “Барселоне” со счетом 0:1.