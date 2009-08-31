Луческу увидел, что рефери в матче с ”Барселоной” был предвзят

Главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча ЛУЧЕСКУ обвинил рефери матча за Суперкубок УЕФА «Барселона» - «Шахтер» в предвзятом судействе.

Об этом он сказал на пресс-конференции после матча в Монако 28 августа, сообщили в пресс-службе «Шахтера».

«Могу сказать, что рефери повлиял на результат, ведь в одном из моментов был стопроцентный пенальти», - сказал М.ЛУЧЕСКУ. При этом он добавил, что «о пенальти сказали все, в том числе и ГВАРДИОЛА (главный тренер «Барселоны» - УНИАН), и ПЛАТИНИ (президент УЕФА - УНИАН).

По словам М. ЛУЧЕСКУ, «к сожалению, в конце каждого из таймов арбитр свистел, когда наша команда выходила в контратаку». «Это в который раз показало, что в матчах с участием великих клубов судьи на их стороне... Если бы судья был корректным, он бы назначил пенальти», - отметил наставник «Шахтера».

Он также посетовал, что командам «пришлось играть в невероятных условиях - было очень жарко, а поле было не очень хорошего качества».

«Команды играли по-джентльменски, на таком поле могло быть много травм, но футболисты действовали с большим уважением друг к другу», - констатировал М.ЛУЧЕСКУ.

Говоря о действиях своих игроков, он сказал, что они хорошо изучили игру «Барселоны» и свои действия основывали на контратаках. «Задача заключалась в том, чтобы, как только нам доставался мяч, идти в контратаку или в атаку - соперник оставался раскрытым, нам нужно было это использовать. Не всегда это получалось из-за состояния поля и потому, что мы не всегда находили верные решения», - считает тренер «Шахтера». Тем не менее, он отметил, что «горняки» выполнили все задачи, которые перед ними ставились. «Правда, когда устали, стали чуть-чуть опаздывать. Я хочу поздравить наших футболистов. Думаю, мы заслуживали большего, чем то, что получили в конце игры», - заключил М.ЛУЧЕСКУ.

Как сообщалось, матч «Барселона» - «Шахтер» завершился со счетом 1:0 в пользу каталонцев. Мяч на 115 минуте забил РОДРИГЕС.