В Донецке торжественно открыта ”Донбасс Арена” (фото)
Шахтеры, инопланетяне, первые лица государства и звёзды эстрады
|Чаша стадиона
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая на открытии стадиона.
“Донбасс Арена” – это подарок всей Украине”, - отметил В.ЮЩЕНКО и прибавил, что рад быть сегодня “на знаковом событии не только для Донецка, но и всей Украины”.
|Фрагмент церемонии
В.ЮЩЕНКО поблагодарил президента ФС “Шахтер” Рината АХМЕТОВА за новый стадион и призывал брать пример с Донецка.
“Убежден, что на этом стадионе Украина будет добывать великие победы”, - отметил Глава государства.
|Гранд-шоу с олимпийским размахом
На торжествах присутствовали В.ЮЩЕНКО, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ и ряд отечественных и зарубежных политиков, а также спортивных деятелей.
В Гранд-шоу были задействованы 1,5 тыс. волонтеров, на открытии церемонии выступили Наталья МОГИЛЕВСКАЯ, Светлана ЛОБОДА, Алена ВИННИЦКАЯ и Дима БИЛАН. Изюминкой стал часовой концерт американской звезды БЕЙОНСЕ. Церемония включала в себя несколько разнообразных элементов и театрализованых представлений. Её организатором выступила итальянская компания, ранее организовывавшая открытие Олимпийских игр в Пекине.
|Матч "горняков" с "инопланетянами" (элемент представления)
|Кульминация церемонии - пиротехническое шоу
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