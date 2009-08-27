Сегодня в Киеве открылась пятизвездочная гостиница InterContinentalKyiv по улице Большая Житомирская.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам генеральный менеджер InterContinentalKyiv Леон ЛАРКИН.

По его словам, заполняемость гостиницы ожидается на уровне 65-70% в год. Генеральный менеджер рассчитывает, что в основном гостиницу будут посещать бизнесмены. По данным Р.ЛАРКИНА, стоимость стандартного номера составляет около 400 евро за ночь, президентского номера – 14,5 тыс. евро за ночь, королевского номера - 7,5 тыс. евро. Всего в гостинице 272 номера, включая 5 посольских апартаментов. Площадь королевского номера составляет около 200 кв. метров, площадь президентских апартаментов - около 300 кв. метров. Президентские апартаменты включают комнату для охраны, кухню, холл, гостиную, кабинет, гардероб, спальню, санузел, ванную, а также индивидуальный лифт.

Л.ЛАРКИН добавил, что постояльцы гостиницы смогут выбирать подушки по своему вкусу, а президентский номер будет укомплектован книгами.

Первым гостем новой гостиницы стал мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, который оценил гостиницу как одну из лучших в Европе, а цены – как достаточно умеренные. Он пообещал посетить гостиницу в качестве гостя, отметив, что здесь хороший ресторан.

Он также сказал, что к 2011 году Киев подготовит 7300 гостиничных номеров разных категорий. Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ добавил, что держит под личным контролем выдачу разрешительной документации на строительство гостиниц. По его данным, на сегодняшний день в Киеве на этапе строительства находится 18 гостиниц, в том числе 5 пятизвездочных.

Мэр Киева уточнил, что на сегодня для проведения Евро-2012 не хватает чуть больше 3000 номеров в пяти- и четырехзвездочных гостиницах. По его данным, администрация ведет переговоры с инвесторами гостиниц, которые рассчитывали на кредитные ресурсы, но в связи с кризисом не могут их получить, о передаче своих прав на строительство за соответствующее вознаграждение успешным украинским или зарубежным компаниям.

Справка УНИАН. Intercontinental Hotels Group управляет самой крупной в мире по количеству номеров сетью гостиниц. Компании принадлежат такие бренды, как InterContinental, Crowne Plaza, Hotel Indigo, Holiday Inn.