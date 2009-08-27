Тимошенко о харьковском стадионе: это - фантастика!

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО осталась довольна ходом реконструкции харьковского областного спортивного комплекса «Металлист», который готовится к проведению финальных игр Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, премьер осмотрела стадион в рамках рабочей поездки в Харьков.

«Это – фантастика», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, эмоционально комментируя увиденное на стадионе.

В экскурсии по стадиону “Металлист” премьер-министра сопровождал главный инвестор проекта, координатор подготовки Харькова к Евро-2012, президент компании DCH Александр ЯРОСЛАВСКИЙ.

Он проинформировал главу правительства о ходе выполнения работ по обновлению главной спортивной арены Харьковской области. По словам А.ЯРОСЛАВСКОГО, уже завершено сооружение целостного комплекса восточной и южной трибун стадиона «Металлист», проложены кабельные системы для подогревания футбольного поля, выполнены работы по благоустройству значительной части прилегающих территорий, введен в эксплуатацию теплопункт для обогрева всех подтрибунных помещений стадиона, подготовлено 48 фундаментов под опоры для новой крыши стадиона, установлены все опоры для новой крыши.

В целом, по данным А.ЯРОСЛАВСКОГО, на сегодняшний день выполнено 90% запланированного объема работ.

Как сообщал УНИАН, официальное открытие реконструированного стадиона «Металлист» запланировано на 5 декабря 2009 года, что на несколько месяцев раньше намеченного.