Испанские СМИ: Чигринский 1 сентября уйдет в Барселону

Ведущие испанская и каталонская спортивные газеты сообщили о том, что Дмитрий Чигринский таки будет выступать за Барселону.

Источники близкие к игроку сообщили Marca , что уже во вторник Чигринский согласовал условия личного контракта с Барселоной, а в четверг подпишет контракт с каталонским клубом прямо на месте их битвы за Суперкубок Европы. Однако обнародован этот факт будет не раньше субботы, после того как соперники сыграют между собой.

В пятницу Чигринский сыграет свой последний поединок за Шахтер, а к первому сентября его должны представить общественности. Marca также назвала трансфер Чигринского исключительно желанием Гвардиолы.

El Mundo Deportivo пишет, что вчера Барселона достигла окончательного соглашения с Шахтером в ходе телефонного разговора. Клубы сошлись на сумме 25 миллионов евро, осталось только договориться, каким способом будут переведены деньги, ведь Шахтер традиционно хочет всю сумму сразу, без нормального европейского опыта - рассрочки.

Контракт с 22-летним защитником будет подписан на пять лет до 30 июя 2014 года. Как и в случае с Златаном Ибрагимовичем, Пеп Гвардиола остался очень доволен работой руководства клуба.

Подлил масла в огонь и хавбек Шахтер Виллиан, поведавший о ситуации в интервью радио RAC1 . "Чигринский очень рад оказаться в клубе, где хочет играть каждый".

"Это тихий, сдержанный и молчаливый парень. У него отличный характер и все задатки, чтобы вырасти в игрока высочайшего уровня. Он здорово умеет распоряжаться мячом и начинать атаки своей команды".

football.ua