Шевченко не попадает в заявку на Лигу чемпионов

В ближайшие несколько дней Андрей Шевченко таки может покинуть Челси.

Как сообщает The Times, вчера Карло Анчелотти сообщил своему давнему подопечному, что не планирует вносить его в заявку на Лигу чемпионов. Третий бомбардир в истории турнира уступит место своим партнерам Дрогба, Анелька и Калу.

Дело в том, что каждый клуб должен заявить на турнир 22 игрока до следующего вторника, и Шевченко просто не вписывается в этот список. Четвертым же форвардом команды станет 19-летний новичок Даниэль Старридж, которого можно провести по списку В.

На прошлой неделе Анчелотти настаивал, что у Шевченко есть будущее в Челси. Итальянец держит в уме январский Кубок африканских наций, куда уедут Дрогба и Калу. Однако неизвестно, как воспринимает такое отношение сам украинец.

Напомним, что Дрогба из-за дисквалификации пропустит три первых тура группового турнира Лиги чемпионов и это единственная надежда Шевченко. Теперь многое будет зависеть от сегодняшней жеребьевки.

football.ua