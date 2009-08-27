Историческое противостояние Шахтера и Барселоны увидят далеко не все

Подавляющая часть украинских болельщиков очевидно не увидит матч за Суперкубок УЕФА между донецким «Шахтером» и испанской «Барселоной».

Историческое противостояние в Украине можно будет посмотреть только на спутниковых «Спорт 1» и «НТВ+Футбол».

Начало прямого эфира со стадиона «Луи II» в Монте-Карло - в пятницу, 28 августа, в 21:30.

Встречу «горняков» с каталонцами также покажут в записи. Телеканал «НТВ+Футбол» начнет вещание 29 августа в 11:20, а «Спорт 1» - 30 августа в 02:30.

Но те болельщики, у кого дома есть интернет, могут не отчаиваться. В интернете многие сайты будут транслировать этот исторический матч года. Для этого следует в "поиске" набрать слова: трансляция матча и on-line Шахтер-Барселона, - и вы успешно сможете поболеть за украинскую или испанскую команду за кружкой пива, советует UA- Reporter.