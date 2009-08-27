В Донецке модернизируют колеи железнодорожной станции

В рамках подготовки к финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года Донецкая железная дорога проводит ремонтные работы путевой системы на станции Донецк.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи, на сегодня демонтировано 3,4 км и уложено 5 км колеи, а также установлено 30 новых комплектов стрелочных переводов на железобетонных брусьях.

Модернизация путевой системы станции Донецк позволит в перспективе разделить пассажирское и грузовое движение, когда увеличится пассажиропоток и вырастут объемы работы железной дороги.

Также продолжаются путевые работы в направлении Лозовой, где уже модернизировано 34,8 м колеи на участке Лозовая—Успенская.

Напомним, участок Донецк—Лозовая—Павлоград—Киев будет предназначен для ускоренного движения пассажирских поездов на период проведения Евро-2012 в Украине.