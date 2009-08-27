В Харькове появилась вторая 5-звездочная гостиница
10:15, 27 августа 2009Футбол 2012
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Информирует горсовет
В Харькове появилась вторая 5-звездочная гостиница – соответствующий сертификат выдан арт-гостинице «Космополит».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, номерной фонд гостиницы составляет 29 номеров наивысшей категории.
Напомним, что первый в Харькове сертификат о соответствии 5-звездочному статусу в июле выдан гостинице Sun Light Hotel на 38 номеров.
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