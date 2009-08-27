На Донбасс Арене заработал гранитный мяч-фонтан (фото)

На Донбасс Арене заработал гранитный мяч-фонтан, установленный на южном подходе к стадиону.

Еще несколько дней назад парк вокруг стадиона открыли для посетителей, и, невзирая на строительные процессы, что продолжаются в некоторых местах, он сразу же заполнился людьми. Правда уникальный мяч все еще оставался скрытым от глаз посетителей.

И вот теперь, когда все грязные работы в южной части парка завершились, из грандиозной скульптуры сняли защитное покрытие. Вода потекла и начала медленно вращать гигантский шар.

Новая выдающаяся достопримечательность сразу же привлекла общее внимание и каждый гость спешил сфотографироваться на фоне гиганта.

”Это просто невероятно! Такой огромный шар, еще и вращается под давлением воды! Не сомневаюсь, что мяч будет занесен в Книгу рекордов. Смешно, но я как маленький ребенок обошел этот фонтан со всех сторон, рассмотрел графику и даже проверил, настоящая ли там вода. В жизни не видел ничего похожего!” – поделился впечатлениями один из посетителей парка.

Справка. 28-тонный гигант создавался немецкими мастерами из гранита особенной породы (Tittlinger). Его диаметр составляет более чем 2,7 м. Серые элементы на поверхности – это отполирован гранит, а черные имеют пескоструйную обработку и акриловое покрытие. Вращается шар под давлением двух струй воды благодаря идеально круглой форме. Управляется система специальным автоматизированным программатором.

Медиацентр Донбасс Арены