Результаты матчей Лиги чемпионов

Победители переходят в групповой раунд

Завершились матчи плей-офф квалификационного раунда Лиги Чемпионов Арсенал - Селтик 3:1. Первый матч 2:0 Штутгарт - Тимишоара 0:0 (2:0) Фиорентина - Спортинг 1:1 (2:2) АПОЕЛ - Копенгаген 3:1 (0:1) Олимпиакос - Шериф 1:0 (2:0) Напомним, что накануне были сыграны матчи Андерлехт - Лион 1:3 (Первый матч 1:5) Дебрецен - Левски 2:0 (2:1) Маккаби (Хайфа) - Ред Булл (Вена) 3:0 (2:1) Атлетико - Панатинаикос 2:0 (3:2) Цюрих - Вентспилс 2:1 (3:0) Победители выходят в групповой раунд (жеребьевка 27 августа), проигравшие переходят в групповой раунд Лиги Европы (жеребьевка 28 августа).

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