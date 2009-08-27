Результаты матчей Лиги чемпионов
09:31, 27 августа 2009Футбол 2012
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Победители переходят в групповой раунд
Завершились матчи плей-офф квалификационного раунда Лиги Чемпионов
Арсенал - Селтик 3:1. Первый матч 2:0
Штутгарт - Тимишоара 0:0 (2:0)
Фиорентина - Спортинг 1:1 (2:2)
АПОЕЛ - Копенгаген 3:1 (0:1)
Олимпиакос - Шериф 1:0 (2:0)
Напомним, что накануне были сыграны матчи
Андерлехт - Лион 1:3 (Первый матч 1:5)
Дебрецен - Левски 2:0 (2:1)
Маккаби (Хайфа) - Ред Булл (Вена) 3:0 (2:1)
Атлетико - Панатинаикос 2:0 (3:2)
Цюрих - Вентспилс 2:1 (3:0)
Победители выходят в групповой раунд (жеребьевка 27 августа), проигравшие переходят в групповой раунд Лиги Европы (жеребьевка 28 августа).
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