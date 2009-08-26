Для фанов Бейонсе в Донецке напечатали дополнительные билеты

Организаторы церемонии торжественного открытия нового стадиона Донецка “Донбасс Арена” решили выпустить дополнительный тираж билетов, которые дают право их владельцам попасть на концерт БЕЙОНСЕ в фан-зону перед сценой.

Как сообщили УНИАН в медиа-центре “Донбасс Арены”, решение о дополнительном тираже принято с учетом большого ажиотажа, царящего в городе в связи с концертом американской певицы.

На данный момент 4 тысячи дополнительных билетов стоимостью 70 грн. каждый уже поступили в кассы. Билет дает право посетить только концерт БЕЙОНСЕ, остальное Гранд-шоу их владельцы в подробностях увидеть не смогут.

Организаторы также обращают внимание на то, что концерт можно посетить только при одном условии – нужно прийти в спортивной «нешипованой» обуви на плоской резиновой подошве, без каблуков. Поскольку фан-зона перед сценой будет расположена на поле, то любая обувь с каблуками или «шпильками» может повредить травяное покрытие.

Это условие является обязательным. На входе в стадион экипировку зрителей концерта будут проверять стюарды.

Как сообщал УНИАН, церемония торжественного открытия нового стадиона Донецка категории “элит” “Донбасс Арена”, самого современного в Европе, состоится 29 августа. Гранд- шоу будет транслироваться в прямом эфире ТРК “Украина“.

В рамках торжеств состоится концерт известной американской певицы БЕЙОНСЕ, который станет ее первым выступлением в Украине.