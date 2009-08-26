Польша выделит на железнодорожные вокзалы около $100 млн.

В Польше в следующем году планируют выделить на модернизацию железнодорожных вокзалов в рамках подготовки к Евро-2012 около 100 млн. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным компании PL2012, польское правительство выделит на модернизацию около трети из этих средств, а остальное должно быть профинансировано за счет собственных средств государственной железнодорожной компании PKP и других источников.

В целом планируется реконструировать по меньшей мере 33 объекта.

По данным Высшей контрольной палаты (NIK), половина из железнодорожных вокзалов Польши не в полной мере готовы принимать пассажиров.

На 42 из 265 контролируемых объектов не было доступа к туалетам, кассам продажи билетов и залам отдыха.

На почти 70 не работали камеры хранения багажа, а в более чем 100 случаях зафиксировано отсутствие таблиц с расписаниями движения поездов. На некоторых вокзалах даже не было вывесок с их названиями.

При этом, по данным PL2012, недостатки зафиксированы не только на малых железнодорожных вокзалах, но и на больших, среди которых вокзалы в Катовице, Варшава-Центральная и Варшава-Восточная.