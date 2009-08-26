Киев планирует подготовить 9,8 тыс. гостиничных номеров для гостей ЧЕ-12

Киев до 2011 года планирует подготовить 9851 номер в гостиницах разных категорий для размещения гостей Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО в ходе совещания по подготовке инфраструктуры к Евро-2012.

По его словам, в частности, 2622 номера будут подготовлены в пятизвездочных, 5372 номера – в четырехзвездочных и 1813 номеров – в трехзвездочных гостиницах.

А.ГОЛУБЧЕНКО отметил, что на сегодня заключены договора с TUI Travel о размещении на 199 номеров в пятизвездочных гостиницах (в «Премьер-Палаце» и «Камелоте»), 559 номеров – в четырехзвездочных и 1446 номеров – в трехзвездочных гостиницах. В ближайшее время в действующих гостиницах планируется заключить договоров с TUI Travel на 539 номеров в пятизвездочных гостиницах (Hyatt, “Опера”, InterContinental Kyiv), 576 номеров – в четырехзвездочных гостиницах и 329 номеров – в трехзвездочных гостиницах.

При этом, по оценкам КГГА, реально будут построены и имеются предварительные договоренности с TUI Travel о заключении договоров на 1734 номера в пятизвездочных гостиницах, 1932 номера – в четырехзвездочных гостиницах и 1813 номеров – в трехзвездочных гостиницах.

При этом А.ГОЛУБЧЕНКО сообщил, что с учетом действующих гостиниц и строящихся, дефицит номеров в пятизвездочных гостиницах составляет 216 номеров, в четырехзвездочных – 3018 номеров, в трехзвездочных – профицит 1413 номеров.

По его данным, ожидается, что при государственной поддержке до конца 2011 года будет введено в эксплуатацию 779 номеров в пятизвездочных гостиницах, 2271 номер – в четырехзвездочных гостиницах, а также планируется, что 825 номеров в гостиницах «Русь», «Братислава», «Пролисок», «Импресса» повысят свою категорию до четырех звезд. Кроме того, дефицит номеров планируется покрыть за счет увеличения заключенных с TUI Travel договоров до 90% номерного фонда гостиниц (109 номеров в пятизвездочных гостиницах и 344 – в четырехзвездочных).

Он напомнил, что по требованиям УЕФА, Киев должен подготовить для размещения гостей Евро-2012 7300 номеров, из которых 1950 номеров в пятизвездочных гостиницах, 4950 номеров – в четырехзвездочных гостиницах и 400 номеров – в трехзвездочных гостиницах.