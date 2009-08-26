Харьков - образец подготовки к Евро-2012

Вице-премьер министр Украины Иван ВАСЮНИК называет Харьков образцом в мобилизации ресурсов и реализации проектов Евро-2012 и призывает руководителей принимающих украинских городов использовать опыт столицы Слобожанщины при подготовке к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе компании DCH, свою точку зрения И.ВАСЮНИК высказал во время совещания представителей принимающих городов Украины, которое сегодня прошло в Киеве.

«Харьков - это образцовый пример мобилизации ресурсов и практической реализации проектов Евро-2012, а также подготовки презентационных документов», - сказал И.ВАСЮНИК.

При этом он попросил руководителей принимающих городов «подготовить как дополнение к письмам на имя Мишеля ПЛАТИНИ по вопросам размещения еще каталоги и презентацию, как это сделал Харьков».

В ходе совещания, говорится в сообщении, представители органов центральной власти неоднократно ставили Харьков в пример, в частности, как в сфере подготовки спортивной и транспортной инфраструктуры (стадион «Металлист» будет официально открыт 5 декабря, завершается монтаж металлического каркаса и ведется возведение перекрытий нового аэровокзала, начаты работы по реконструкции перрона аэродромного комплекса), так и в сфере работы по инвентаризации и модернизации гостиничного фонда.

В пресс-службе компании отметили, что это уже второе в течение лета совещание представителей украинских принимающих городов Евро-2012 - Киева, Харькова, Донецка, Львова. Первое состоялось 24 июля в Харькове при содействии генерального инвестора подготовки этого города к Евро-2012 компании DCH.

На нынешней встрече все принимающие города были представлены мэрами. Кроме того, присутствовали представители профильных министерств (Минспорта, Минтранса, Минкультуры и туризма) и Местного организационного комитета Евро-2012. Единственным частным инвестором, который был приглашен на совещание, стал генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012, президент группы DCH Александр ЯРОСЛАВСКИЙ.