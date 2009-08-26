10 застройщиков гостиниц нуждаются в господдержке (список)

В Киеве 10 компаний, осуществляющих строительство гостиниц к Евро-2012, нуждаются в господдержке в кредитовании их строительства на общую сумму 4,5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО в ходе совещания по подготовке инфраструктуры к Евро-2012.

По его словам, проблемы кредитования необходимо решать на государственном уровне за счет внедрения специальной правительственной программы по частичной или полной компенсации процентов заказчикам строительства гостиниц.

При этом А. ГОЛУБЧЕНКО считает, что необходимо предоставить правительственные гарантии с целью уменьшения риска невыплаты кредитов банкам, которые осуществляют кредитование строительства гостиниц к Евро-2012 согласно перечню, утвержденному Кабинетом министров.

В частности, в господдержке нуждаются:

ООО «Киев Житло Инвест Менеджмент» (1,3 млрд. грн. на строительство 5-звездочной гостиницы «Регент» по ул. Красноармейская, 35-37 на 516 номеров);

ООО «Международно-деловой центр» (309,16 млн. грн. на строительство 5-звездочной гостиницы «Хилтон» по ул. Шевченко, 28-30 на 257 номеров);

ЧП «СоюзКонтрактИнвестмент» (781,52 млн. грн. на строительство 5-звездочной гостиницы в гостинично-офисном комплексе по ул. Набережно-Крещатицкая на 319 номеров);

ООО «Адеовеб» (263,21 млн. грн. на строительство 4-звездочной гостиницы по ул. Гончара, 69 на 107 номеров);

ОАО трест «Киевгорстрой-1» им. М.П. Загороднего (266,7 млн. грн. на строительство 4-звездочной гостиницы Park Inn по ул. Дегтярной, 2-4 на 191 номер);

компания «ВС Энерджи Интернейшнл» (527,3 млн. грн. на 4-звездочную гостиницу "Русь» по ул. Госпитальной, 24 на 350 номеров);

ООО «Столица-центр плюс» (32,4 млн. грн. на строительство 4-звездочной гостиницы по ул. Константиновской, 34 на 35 номеров);

ООО «Оптово-розничный рынок «Жуляны» (330 млн. грн. на строительство 4-звездочного «Рояль отеля» по ул. Молодогвардейской, 32 на 160 номеров);

украинско-канадское СП «Торонто-Киев» (593,07 млн. грн. на строительство 4-звездочной гостиницы Holiday Inn по ул. Антоновича, 79 на 210 номеров);

ООО «7 дней» (65 млн. грн. на строительство 3-звездочной гостиницы по просп. Краснозвездному, 114 на 250 номеров).