Результаты матчей Лиги чемпионов
15:22, 26 августа 2009Футбол 2012
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Победители первой игры подтвердили свое преимущество
Состоялись первые ответные матчи плей-офф квалификационного раунда Лиги Чемпионов.
Андерлехт - Лион 1:3 (Первый матч 1:5)
Дебрецен - Левски 2:0 (2:1)
Маккаби (Хайфа) - Ред Булл (Вена) 3:0 (2:1)
Атлетико - Панатинаикос 2:0 (3:2)
Цюрих - Вентспилс 2:1 (3:0)
Команды, выделенные темным, выходят в групповой турнир. Их оппоненты переходят в групповой турнир Лиги Европы.
Сегодня будут сыграны матчи
Арсенал - Селтик, первый матч - 2:0
Штутгарт - Тимишоара (2:0)
Фиорентина - Спортинг (2:2)
АПОЕЛ - Копенгаген (0:1)
Олимпиакос - Шериф (2:0)
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