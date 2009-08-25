Павленко: на реконструкции Олимпийского экономим до 30%

В ходе реконструкции НСК «Олимпийский» к Евро-2012 удается сэкономить от 5% до 30% стоимости каждого вида работ от предусмотренных проектом и технико-экономическим обоснованием.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО.

«Генподрядчик и подрядчики работают фактически на грани рентабельности», - сказал он.

По словам министра, экономить удается за счет закупки строительных материалов по ценам, ниже средних по Украине, и за счет того, что исполнители работ оценивают их по самым низким тарифам.

Ю.ПАВЛЕНКО отметил, что для «Киевгорстроя» как генерального подрядчика реконструкции и субподрядных организаций реконструкция стадиона является, скорее, имиджевым проектом, который будет свидетельствовать о том, что эти компании способны качественно и своевременно выполнить любые масштабные строительные работы.

В целом, по информации министра, на реконструкцию спорткомплекса уже израсходовано около 500 млн. грн., из которых 43 млн. грн. - на предоплату для закупки строительных материалов.

Ю.ПАВЛЕНКО опроверг все упреки о нецелевом использовании средств, отметив, что «за каждой копейкой, выделенной на реконструкцию НСК «Олимпийский» к Евро-2012, существует трехуровневый контроль» со стороны правоохранительных и контролирующих органов.

При этом он отметил, что предложит руководству «Киевгорстрою» обнародовать в Интернете перечень выполненных во время реконструкции стадиона работ и указать их стоимость.