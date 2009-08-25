Навес над трибунами Олимпийского будут строить днепропетровцы

Работы по строительству навеса над трибунами НСК «Олимпийский» будет выполнять компания «Мастер Профи» из Днепропетровска.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО.

«После проверки всех возможностей, заявок, подтверждение возможности выполнения этих работ сегодня НСК «Олимпийский» как главный заказчик реконструкции дал согласование субподрядчика на выполнение работ «Конструкция навеса над трибунами» победителю тендера, проведенного «Киевгорстроем», - компании «Мастер Профи», - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

При этом он добавил, что «Киевгорстрой» как генеральный подрядчик реконструкции провел тендер в соответствии с действующим законодательством.

Ю.ПАВЛЕНКО также сообщил, что на этой неделе Минспорта намерен завершить утверждение графика работ по строительству навеса и начать их, как и предусмотрено проектом, уже в августе.

При этом он заметил, что главным риском является время, поскольку производство всех составляющих технологически длится от 3 до 7 месяцев.

Относительно самого навеса, по словам министра, это одна из главных составляющих нового современного НСК «Олимпийский». Он отметил, что согласно требованиям УЕФА, для комфорта зрителей все трибуны стадиона должны быть защищены навесом.

По словам Ю.ПАВЛЕНКО, навес будет состоять из железобетонного каркаса и вантово-мембранной конструкции. Эта конструкция будет состоять из 80 металлических колонн весом около 4 тыс. тонн и мембраны весом около 1 тыс. тонн.

При анализе второго яруса трибун стадиона, сообщил Ю.ПАВЛЕНКО, был сделан вывод, что он не выдержит такого веса, поэтому возникла потребность в дополнительном строительстве железобетонного каркаса. Именно этот каркас и будет возводить днепропетровская компания.

Мембрану и ванты, сказал министр, могут устанавливать только три компании в мире, поэтому генподрядчик будет привлекать иностранные компании в эту работу.

На сегодня, отметил Ю.ПАВЛЕНКО, в целом все графики реконструкции НСК «Олимпийский» выдерживаются, и это придает уверенности в том, что Украина будет принимать Евро-2012, а финал турнира пройдет в Киеве.

Как сообщал УНИАН, 5 августа «Киевгорстрой» объявил о победе днепропетровской компании «Мастер Профи» на выполнение работ по строительству навеса на трибуны НСК «Олимпийский».

После этого остальные участники тендера обратились с жалобами в Министерство по делам семьи, молодежи и спорта, требуя признать результаты конкурса недействительными.