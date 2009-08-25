Реконструкцию НСК «Олимпийский» можно посмотреть в Интернете

Сегодня началась он-лайн-трансляция в сети Интернет реконструкции НСК «Олимпийский» к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО.

«Отныне каждый желающий как в Украине, так и за ее пределами может следить в режиме реального времени за ходом работ на НСК «Олимпийский», - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

По его словам, цель установления видеонаблюдения за работами на стадионе – это предоставление возможности каждому украинцу удостовериться в том, что к Евро-2012 Украина готовится день и ночь и что чемпионат пройдет на высшем уровне.

Ю.ПАВЛЕНКО сообщил, что трансляция осуществляется с 4-х камер, расположенных на окружающих зданиях. Они установлены таким образом, чтобы можно было увидеть общий вид строительства и отдельные его ключевые участки.

В дальнейшем, сказал министр, будет установлена еще одна видеокамера, и их расположение будет меняться в зависимости от изменения объемов и актуальности строительства стадиона.

Он-лайн-трансляция организована компанией «Украинские новейшие телекоммуникации», по словам министра, бесплатно. Он отметил, что на выполнение всех работ из бюджета не потрачено ни копейки.

Вместе с тем, по мнению Ю.ПАВЛЕНКО, таким образом компания получит рекламу и подтверждение своих возможностей, приняв участие в подготовке к Евро-2012. увидеть работы воочию можно, посетив сайт http://video.untc.net/euro-2012.

Генеральный директор «Украинских новейших телекоммуникаций» Александр ЗАВЕДЕЯ сообщил, что на создание системы видеонаблюдения за строительством стадиона, включая ее проектирование, технические экспертизы мест установления камер, монтаж, построение каналов передачи данных и обеспечение трансляции он-лайн понадобилось всего 5 дней.

Отвечая на вопрос о стоимости установленной видеосистемы, он сказал, что техническая составляющая стоит около 25 тыс. дол. США. Вместе с тем, отметил он, стоимость интеллектуальной составляющей – работы инженеров, программистов компании, не подсчитывали. По словам А.ЗАВЕДЕЯ, главным фактором является возможность приобщиться к подготовке к Евро-2012.