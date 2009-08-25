Донецк отказался от строительства метро к Евро-2012

Донецк вынужден отказаться от строительства метро к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве городской голова Донецка Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

“В этом году по программе строительства метро в государственной программе предусматривалось 500 млн. грн. На сегодня ни копейки не выделено. Потому мы сняли со счетов строительство метро к Евро-2012. Не может город самостоятельно, только за счет городских финансовых ресурсов, построить метро”, - сказал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Он также сообщил о решении городских властей освободить инвесторов, которые строят в Донецке гостиницы в рамках подготовки к чемпионату, от местных налогов.

“В Донецке в июле на сессии горсовета на следующие 5 лет освободили всех инвесторов, занимающихся строительством и реконструкцией гостиниц, на уровне всех налогов, которые они платят в местный бюджет. Освободили от всех видов налогов на 5 лет. И ожидаем такого же шага от правительства, государства, чтобы в вопросах, касающихся налога на добавленную стоимость, и в вопросах критического импорта – тех товаров и оборудования, которые не производятся в Украине, – освободить от таможенных сборов максимально, чтобы максимально удешевить строительство гостиниц и сделать проекты максимально привлекательными в это время”, - сказал мэр Донецка.

По его информации, в гостиницах Донецка нужно обеспечить для гостей Евро-2012 2 тыс. 945 мест, в том числе 1 тыс. 420 5-звездочных и 1 тыс. 315 4-звездочных. Сегодня в Донецке строится 5 новых гостиниц.