Михайличенко обнародовал состав сборной на матчи в сентябре

Сегодня главный тренер национальной сборной Украины по футболу Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО обнародовал список 22 футболистов, вызванных для подготовки к матчам отборного цикла чемпионата мира 2010 года против команд Андорры и Беларуси.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации футбола Украины, в сборной снова появятся голкипер «Динамо» Александр БОГУШ, полузащитник раменского «Сатурна» Евгений ЛЕВЧЕНКО и нападающий «Ливерпуля» Андрей ВОРОНИН.

Также в списке появились двое новичков - защитник донецкого «Шахтера» Василий КОБИН и атакующий полузащитник киевского «Динамо» Андрей ЯРМОЛЕНКО. По сравнению со списком футболистов, которые приглашались на недавнюю товарищескую игру с Турцией, отсутствует хавбек «Днепра» Максим КАЛИНИЧЕНКО.

В то же время, отмечают в ФФУ, окончательный список игроков станет известен только после поединков шестого тура чемпионата Украины и еврокубковых матчей отечественных клубов.

На тренировочной базе ФК «Динамо» в Конче-Заспе сборная соберется во вторник, 1 сентября. В тот же день в 16.30 начнется пресс-конференция А.МИХАЙЛИЧЕНКО, после которой журналисты смогут пообщаться с игроками и посетить традиционную открытую тренировку.

Состав национальной сборной: вратари: Андрей ПЯТОВ («Шахтер»), Станислав БОГУШ и Александр ШОВКОВСКИЙ (оба «Динамо»); защитники: Виталий МАНДЗЮК («Динамо»), Василий КОБИН, Александр КУЧЕР, Вячеслав ШЕВЧУК и Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ (все «Шахтер»), Андрей РУСОЛ («Днепр»), Григорий ЯРМАШ («Ворскла»); полузащитники: Алексей ГАЙ («Шахтер»), Олег ГУСЕВ и Андрей ЯРМОЛЕНКО (оба «Динамо»), Евгений ЛЕВЧЕНКО («Сатурн», Россия), Сергей НАЗАРЕНКО и Руслан РОТАНЬ (оба «Днепр»), Анатолий ТИМОЩУК («Бавария», Германия); нападающие: Андрей ВОРОНИН («Ливерпуль», Англия), Владимир ГОМЕНЮК («Днепр»), Артем МИЛЕВСКИЙ («Динамо»), Евгений СЕЛЕЗНЕВ («Днепр»), Андрей ШЕВЧЕНКО («Челси», Англия).

Как сообщалось, матчи отборного цикла к чемпионату мира по футболу 2010 года против команд Андорры и Беларуси состоятся, соответственно, 5 сентября в Киеве на стадионе «Динамо» им. В.Лобановского (начало в 17.00) и 9 сентября в Минске (начало в 20.00).