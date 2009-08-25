Ахметов назвал три волнительные даты

Президент ФК «Шахтер» Ринат АХМЕТОВ считает, что ответная игра его команды с турецким «Сивасспором» 25 августа в Донецке за выход в Лигу Европы УЕФА «очень важна».

Об этом он сказал на открытой тренировке команды 24 августа, сообщили в пресс-службе клуба.

«Игра с «Сивасспором» для нас очень важна. Мы должны играть в Лиге Европы», - сказал президент «Шахтера».

Он посетовал, что «горняки» не смогли пробиться в групповой турнир Лиги чемпионов, и подчеркнул, что «теперь задача - достойно выступить в Лиге Европы».

«По большому счету, не столь важно, где играть, а важно, куда мы в итоге дойдем, - объяснил Р. АХМЕТОВ, - «Шахтер» ставит перед собой амбициозные цели: попасть в этот европейский турнир и дальше добиваться в нем больших успехов»,.

Он акцентировал, что «Сивасспор» - команда непростая, поэтому нам необходимо настраиваться на серьезную игру». «Конечно, у нас большие шансы выйти в групповой турнир (в первом матче в Турции «горняки» выиграли со счетом 3:0 – УНИАН). Но все равно, считаю, нельзя расслабляться, надо быть до конца сконцентрированными», - убежден президент «Шахтера».

Говоря о намеченной игре «Шахтера» с испанской «Барселоной» за Суперкубок Европы 28 августа, Р. АХМЕТОВ отметил, что эта встреча «очень важна и престижна и, пожалуй, не требует дополнительной мотивации для футболистов». «Все мы, образно говоря, в зале ожидания Суперкубка УЕФА. Будем надеяться, что игроки покажут свои лучшие качества и сделают все возможное и невозможное, чтобы завоевать этот почетный трофей», - высказал надежду Р. АХМЕТОВ.

На просьбу журналистов «распределить приоритеты на ближайшую перспективу», он ответил, что таких приоритета три: «25 августа - очень важно пройти дальше в Лиге Европы, 28 августа - игра на Суперкубок УЕФА - очень важно, чтобы мы сделали все возможное для его завоевания, и 29 число - открытие «Донбасс Арены».

«Это очень волнительная дата, и мы приложим все усилия, чтобы болельщикам и всем гостям понравился этот большой праздник», - заключил Р. АХМЕТОВ.