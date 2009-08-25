Минспорта рассчитывает до 1.09 получить средства на стадионы к ЧЕ

Министерство семьи, молодежи и спорта рассчитывает, что до 1 сентября будет получено поручение премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО для начала бюджетного финансирования реконструкции стадионов во Львове и Харькове в рамках подготовки к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на рабочем совещании в Киеве заместитель министра семьи, молодежи и спорта Ростислав КАРАНДЕЕВ.

По его словам, разработан новый порядок использования средств стабилизационного фонда государственного бюджета для потребностей строительства отмеченных объектов.

Так, сказал Р.КАРАНДЕЕВ, в 2009 году средства стабфонда будут использоваться на основании заключенных инвестиционных договоров, в которые будут включены условия «по формированию за счет имущества, созданного в результате использования этих средств, доли государства в уставном капитале субъекта ведения хозяйства – владельца стадиона».

Р.КАРАНДЕЕВ сообщил, что проекты соответствующих соглашений направлены проектным командам стадионов Львова и Харькова.

«Мы надеемся, что уже на протяжении этой недели эти соглашения будут подписаны, и это позволит нам продолжить работы по ускорению начала бюджетного государственного финансирования в Харькове и Львове. Мы надеемся, что до конца недели мы получим соответствующее поручение премьер-министра», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по словам мэра Львова Андрея САДОВОГО, правительство пообещало до конца этого года выделить из спецфонда госбюджета 100 млн. грн. на реконструкцию стадиона, где будут проходить соревнования Евро-2012. На стадион в Харькове предусматривается выделить из госбюджета 206,6 млн. грн.