Директор PL.2012: Украина и Польша работают единой командой

Встречи принимающих городов будут способствовать созданию единой польско-украинской команды по подготовке к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал директор PL 2012 Марчин ГЕРРА в Харькове в ходе совещания представителей принимающих городов Украины и Польши, посвященного обсуждению вопросов подготовки и проведения Евро-2012.

М.ГЕРРА высоко оценил значение совещания в Харькове, отметив, что именно такими постоянными встречами, на которых происходит обмен опытом, совместной работой украинцы и поляки смогут доказать не на словах, а на деле, что единая команда по подготовке к Евро-2012 существует и работает.

По словам директора PL 2012, накануне он побывал во всех украинских принимающих городах – добирался поездом, самолетом, автомобилем – и приятно удивлен значительными сдвигами. «Во всех городах заметно ускорение работ. Видно, насколько обновлена и будет еще модернизирована инфраструктура. А совместная работа позволит отработать систему коммуникации между городами, принимающими Евро-2012 в Украине и в Польше», - сказал М.ГЕРРА.

В ходе встречи, которая состоялась 22 августа, представители Харькова, Киева, Донецка и Львова, а также Варшавы, Вроцлава, Гданьска и Познани рассказали о ходе подготовки к Евро-2012 в своих городах, поделились опытом решения проблем в ходе реализации проектов.

Выступая перед участниками совещания, Харьковский городской голова Михаил ДОБКИН отметил, что, с его точки зрения, заметна «высокая динамика городов», а, говоря о столице Слобожанщины, выразил уверенность, что «все объекты Харькова будут готовы в четко обусловленные сроки». «Мы сделаем все, чтобы матчи состоялись в четырех украинских и четырех польских городах», - заявил М.ДОБКИН.

Как сообщал УНИАН, представители городов Украины и Польши, готовящихся к проведению Евро-2012, 22 августа в Харькове подписали меморандум, которым внесли дополнение в Декларацию о создании Совета городов Евро-2012.

Представители городов договорились, в частности, откорректировать общие действия для наиболее эффективной реализации требований УЕФА относительно инфраструктуры принимающих городов на принципах открытости и равноправия участников подготовительного процесса.

Следующую рабочую встречу договорились провести в январе 2010 года.