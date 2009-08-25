В Харькове оновленный «Металлист» откроют 5 декабря

Официальное открытие реконструированного до Чемпионата Европы по футболу-2012 стадиона «Металлист» в Харькове состоится досрочно, 5 декабря 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня городской председатель Харькова Михаил ДОБКИН во время совещания представителей принимающих городов Украины и Польши, посвященном обсуждению вопросов подготовки и проведения финального турнира Евро-2012.

«5-го декабря будет официально открыта главная спортивная арена Слобожанщины», - сказал М.ДОБКИН.

При этом он сообщил, что на открытие стадиона «Металлист» будут приглашены представители всех принимающих городов Украины и Польши.

Свою уверенность в досрочном завершении реконструкции стадиона «Металлист» выразил и президент компании DCH, основной инвестор и координатор подготовки Харькова до Евро-2012 Александр ЯРОСЛАВСКИЙ.