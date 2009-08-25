Принимающие города будут совместно выполнять требования УЕФА

Представители принимающих городов матчей Евро-2012 Украины и Польши подписали Меморандум, которым внесли дополнение в Декларацию о создании Совета городов «Евро-2012».

Как передает корреспондент УНИАН, подписанный меморандум стал итоговым документом рабочей встречи представителей принимающих городов Украины и Польши, ответственных за подготовку и проведение финального турнира Евро-2012 в рамках функционирования Совета городов «Евро-2012», которая проходила 22 августа в Харькове в Малом зале Харьковского исполкома.

Полномочные представители городов Украины и Польши, которые готовятся к проведению финального турнира Чемпионата Европы 2012 года по футболу, договорились скорректировать совместные действия для как можно более эффективной реализации требований УЕФА что касается инфраструктуры принимающих городов на принципах открытости и равноправия участников подготовительного процесса.

Также участники встречи отметили необходимость обеспечить единую информационную политику и предотвращение случаев манипулирования информацией. Представители принимающих городов подтвердили намерения обеспечить постоянный обмен текущей информацией о состоянии подготовки объектов городов к Евро-2012 и осуществлять обмен ведущими специалистами по каждому из направлений подготовки инфраструктуры города.

Следующую рабочую встречу представители принимающих городов матчей Евро-2012 Украины и Польши договорились провести в январе 2010 года.

Заместитель министра Кабинета Министров Украины, директор Координационного бюро по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 по футболу Секретариата Кабинета Министров Украины Илья ШЕВЛЯК выразил уверенность, что подписанный Меморандум поможет «подтвердить тот тезис, который мы включили в Декларацию: «Есть две страны, но это одна команда!».