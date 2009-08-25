Ливерпуль не хочет отпускать Воронина
12:31, 25 августа 2009Футбол 2012
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Герта сдалась?
Генеральный менеджер берлинского клуба "Герта" Михаэль Притц рассказал о переговорах с Ливерпулем на предмет перехода Андрея Воронина.
"После переговоров с "Ливерпулем" мы остаемся реалистами, английский клуб четко дал понять, что не собирается ни продавать Воронина, ни отпускать его в очередную аренду".
"Факт остается фактом, сейчас украинец имеет игровую практику в "Ливерпуле", и нам можно забыть о попытках заполучить его", - Притц.
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