Ливерпуль не хочет отпускать Воронина

Генеральный менеджер берлинского клуба "Герта" Михаэль Притц рассказал о переговорах с Ливерпулем на предмет перехода Андрея Воронина.

"После переговоров с "Ливерпулем" мы остаемся реалистами, английский клуб четко дал понять, что не собирается ни продавать Воронина, ни отпускать его в очередную аренду".

"Факт остается фактом, сейчас украинец имеет игровую практику в "Ливерпуле", и нам можно забыть о попытках заполучить его", - Притц.

Football.ua