На 12.00 перенесена пресс-конференция в КГГА по Евро-2012
12:01, 25 августа 2009Футбол 2012
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С участнием мэров принимающих городов
С 13.00 на 12.00 перенесена пресс-конференция в Киевской горгосадминистрации участников расширенного совещания по подготовке городов к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.
Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь вице-премьер-министра Украины Ивана ВАСЮНИКА Галина РУСЫН.
Ранее сообщалось, что пресс-конференция мэров четырех городов, принимающих Евро-2012, и руководителей областей должна была состояться в Киевской городской государственной администрации в 13.00.
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