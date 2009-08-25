На 12.00 перенесена пресс-конференция в КГГА по Евро-2012

С 13.00 на 12.00 перенесена пресс-конференция в Киевской горгосадминистрации участников расширенного совещания по подготовке городов к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь вице-премьер-министра Украины Ивана ВАСЮНИКА Галина РУСЫН.

Ранее сообщалось, что пресс-конференция мэров четырех городов, принимающих Евро-2012, и руководителей областей должна была состояться в Киевской городской государственной администрации в 13.00.