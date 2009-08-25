В Киеве проходит совещание руководителей городов, принимающих Евро-2012

В Киеве под председательством вице-премьер-министра Украины Ивана ВАСЮНИКА началось совещание мэров городов и руководителей областей, которые будут принимать Евро-2012, посвященное анализу состояния подготовки Украины к Чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятии, начавшемся с посещения НСК «Олимпийский», принимают участие городские головы Киева, Львова, Одессы и Донецка, главы облгосадминистраций и руководство Министерства по делам семьи, молодежи и спорта.

Во вступительном слове И.ВАСЮНИК напомнил, что на сегодняшний день фактически уже прошла половина срока после заседания Исполкома УЕФА 13 мая, где были определены города, которые будут принимать Евро-2012.

Вице-премьер отметил, что за это время в Украине сделано очень много, и на протяжении последних трех месяцев достигнуты значительные результаты в подготовке инфраструктуры предстоящего турнира. Он подчеркнул, что окончательное решение по украинским городам УЕФА вынесет 10 декабря.

И.ВАСЮНИК также сообщил, что на прошлой неделе, во время посещения НСК «Олимпийский», директор турнира Мартин КАЛЛЕН отметил, что он находится на главной арене Евро-2012. И.ВАСЮНИК отметил, что эти слова были сказаны представителем УЕФА не потому, что так хочет украинская сторона, а потому, что сегодня все графики и сроки реконструкции спорткомплекса выполняются.

И.ВАСЮНИК также отметил, что сегодня состоится уже второе подобное совещание, и выразил надежду, что по его результатам удастся найти решение проблемных вопросов в каждом из четырех принимающих городов Украины.

Министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, со своей стороны, отметил, что на НСК «Олимпийский» график реконструкции выполняется без задержек и сбоев, а финансирование работ происходит стабильно и в полном объеме. Именно поэтому он убежден, что финальный матч Евро-2012 состоится в Киеве.