ВР преодолела вето Ющенко на закон о финансировании Евро-2012

Верховная Рада Украины преодолела вето Президента на закон «О внесении изменений в закон «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и некоторые другие законы Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 384 народных депутата из 409, зарегистрированных в сессионном зале. Поддержали решение 166 депутатов из фракции Партии регионов, 152 – из фракции БЮТ, 20 – из фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, 27 – из фракции КПУ и 20 – из фракции Блока Литвина.

Законом устанавливается, что Национальный банк Украины в 2009 году вносит в госбюджет превышение сметных доходов над сметными расходами Национального банка Украины по итогам 2008 года на сумму не менее чем 4.008.112 тыс. грн.; по итогам поквартального выполнения сметы доходов и расходов Национального банка Украины в текущем году на общую сумму не менее чем 9.800.000 тыс. грн., в том числе за первое полугодие не менее чем 3.400.000 тыс. грн. – до 20 июля, за третий квартал не менее чем 3.400.000 тыс. грн. – до 20 октября, за четвертый квартал не менее чем 3.000.000 тыс. грн. – до 10 декабря".

Отмеченные поступления предлагается направить на обеспечение надлежащего выполнения мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Кроме того, предусматривается установить, что перечень объектов, мероприятий и объемы бюджетных средств, которые будут направлены на их выполнение за счет бюджетной программы «Реализация Государственной целевой программы по подготовке и проведению в Украине Евро-2012 года, строительство, реконструкция, развитие и содержание сети автомобильных дорог, в том числе строительство и реконструкция мостов государственной и коммунальной собственности (включая строительство железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр в Киеве в сумме 650.000 тыс. грн.), а также строительство метрополитенов в Днепропетровске, Донецке, Киеве и Харькове» (код 3511460), и главные распорядители средств государственного бюджета утверждаются Кабинетом Министров Украины по предварительному согласованию с комитетами Верховной Рады по вопросам бюджета и по вопросам финансов и банковской деятельности.

Согласно закону, Нацбанк по итогам каждого квартала текущего года в случае превышения сметных доходов над сметными расходами вносит до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, положительную разницу в государственный бюджет текущего года. Положительная разница превышения сметных доходов над сметными расходами по итогам четвертого квартала вносится в государственный бюджет текущего года на основании утвержденной сметы доходов и расходов Национального банка Украины до 10 декабря текущего года.

Положительная разница между суммой превышения сметных доходов над сметными расходами, утвержденной в отчете о выполнении сметы НБУ по итогам года, и суммой превышения сметных доходов над сметными расходами, внесенной в государственный бюджет в течение отчетного года, вносится в государственный бюджет до 20 января текущего года.

Нацбанк подает Кабинету Министров и Верховной Раде отчет о выполнении сметы доходов и расходов НБУ по форме, согласованной с Кабинетом Министров ежеквартально до 20 числа месяца, который наступает за отчетным кварталом, - отчет за предыдущий квартал; ежегодно до 7 июля – отчет за предыдущий год.

Как сообщал УНИАН, 3 августа Президент применил вето к данному закону. Президент в своих замечаниях указал, что введение такого внесения Национальным банком Украины в 2009 году в госбюджет сумм превышения сметных доходов над сметными расходами текущего года является авансовым финансированием расходов государственного бюджета и фактически приведет к необходимости осуществления НБУ дополнительной, ничем не обеспеченной эмиссии со всеми негативными последствиями для экономики государства.

Кроме того, заметил глава государства, установление на текущий год превышения сметных доходов над сметными расходами в объеме 9,8 млрд. грн., по оценке Национального банка Украины, не соответствует реальным прогнозным доходам банка. Глава государства также напомнил, что отмеченные выше поступления предлагается направить на финансирование бюджетной программы «Реализация Государственной целевой программы по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу». В то же время предусмотрено, что перечень объектов, мероприятий и объемы бюджетных средств, которые будут направлены на их выполнение за счет отмеченной бюджетной программы, и главные распорядители средств государственного бюджета утверждаются Кабинетом Министров по предварительному согласованию с комитетами Верховной Рады по вопросам бюджета и по вопросам финансов и банковской деятельности. Отмеченные положения закона, указывал Президент, не соответствуют Основному Закону государства.