Граждане положительно оценивают получение Украиной права на ЧЕ-12

Больше половины граждан Украины положительно оценивает получение нашим государством права на проведение Евро-2012.

Об этом свидетельствуют презентованные сегодня на пресс-конференции в УНИАН результаты проведенного Институтом им. Горшенина всеукраинского социологического исследования на тему «Украина. Совершеннолетие».

В частности, 59,4% опрошенных засвидетельствовали позитивное отношение к этому событию. Почти четверть респондентов (24,5%) выразили нейтральную позицию.

О негативной оценке заявили лишь 8,3% опрошенных граждан, а еще 7,9% затруднились ответить на данный вопрос.

Институт им. Горшенина провел всеукраинское социологическое исследование на тему «Украина. Совершеннолетие» с 10 по 18 августа. Всего, согласно со всеукраинской выборкой, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, было опрошено 2 тыс. респондентов в 160 населенных пунктах, которые представляют взрослое население Украины в возрасте от 18 лет. Квотами в выборке были: возраст, пол, образование и тип населенного пункта, в котором проживает респондент. Погрешность репрезентативности исследования не превышает 2,2%.