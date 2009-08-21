Во Львове разобрались с землей аэропорта

Средства за выкуп земельных участков для потребностей аэропорта "Львов” поступили на счета их нынешних владельцев - жителей села Сокольники Пустомытовского района Львовской области.

Как сообщили УНИАН во Львовской облгосадминистрации, в общей сложности в оплату за более чем 17 га земель перечислено 5 млн. 100 тыс. грн.

Выкупленные земельные участки будут переданы в постоянное пользование ГП «Международный аэропорт «Львов» для его надлежащей подготовки к Евро-2012.

Как рассказал председатель Львовской ОГА Николай КМИТЬ, все жители села Сокольники, владельцы земельных участков вокруг взлетной полосы аэропорта, согласились на выкуп этих участков для общественных потребностей.

«Сегодня деньги поступили на счет владельцев, вопрос закрыт. Все работы, связанные с подготовкой Львовского аэропорта к Евро-2012 ведутся в соответствии с предоставленным УЕФА графиком», - отметил руководитель области.

Как сообщал УНИАН, для потребностей аэропорта и его качественной подготовки к чемпионату Европы по футболу 2012 года предусматривалось выкупить 17,2184 га земель у 41-го жителя села Сокольники. Эти земли необходимы, в первую очередь, для продления существующей взлетно-посадочной полосы с тем, чтобы аэропорт мог принимать тяжелые самолеты международных авиалиний типа “Боинг” и “Аэробус”.