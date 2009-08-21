На открытии стадиона Ахметова будет петь Бейонсе

На открытии нового стадиона Донецка “Донбасс Арена” состоится концерт известной американской певицы БЕЙОНСЕ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФК “Шахтер”, это будет ее первый концерт в Украине.

По словам генерального директора донецкого клуба Сергея ПАЛКИНА, церемония открытия новой арены, которую сейчас готовят, является большой, сложной и очень интересным проектом, и концерт звезды – его неотъемлемая часть. Несмотря на плотность гастрольного графика, отметил он, БЕЙОНСЕ приняла приглашение выступить на открытии “Донбасс Арены” и согласилась приехать в Донецк.

Как отметил С.Палкин, концерт известной американской певицы – это подарок клуба и его президента Рината АХМЕТОВА болельщикам, Донецку и всей стране. По убеждению гендиректора “Шахтера”, концерт БЕЙОНСЕ станет настоящим праздником и украшением Гранд-шоу.

Как сообщал УНИАН, церемония торжественного открытия нового стадиона Донецка категории “элит” “Донбасс Арена”, самого современного в Европе, состоится 29 августа. Гранд-шоу будет транслироваться в прямом эфире на канале ТРК “Украина“.