Сегодня ВР будет преодолевать вето на закон о финансировании Евро-2012
10:10, 21 августа 2009Футбол 2012
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Нардепы собрались на внеочередную сессию
Сегодня, 21 августа, состоится внеочередная сессия парламента.
По словам председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА, в повестку дня включены два вопроса. Первый касается предложений Президента Украины к закону об изменениях в к государственному бюджету относительно финансирования подготовки к Евро-2012.
Второй вопрос, сказал В.ЛИТВИН, касается предложений Президента относительно закона о внесении изменений в закон о президентских выборах. Вместе с тем, отметил В.ЛИТВИН, существует определенная коллизия, поскольку данный закон еще не заветирован Президентом Виктором ЮЩЕНКО.
Как сообщал УНИАН, фракция БЮТ собрала 151 подпись для проведения 21 августа внеочередной сессии Верховной Рады.
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