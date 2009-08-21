Лига Европы: у украинцев две трудных ничьих и два крупных счета

Результаты матчей квалифай раунда

В матчах плей-офф квалификационного раунда Лиги Европы зафиксированы такие результаты: Галатасарай – Левадия 5:0 Васлуй – АЕК Афины 2:1 Сивасспор – Шахтер 0:3 (Гай 6, Илсиньо 76, Кобин 87) Аякс – Слован (Братислава) 5:0 Генк – Лилль 1:2 Дженоа – Оденсе 3:1 Динамо (Бухарест) – Слован (Либерец) 0:2. Матч остановлен на 88-й минуте из-за беспорядков на трибунах. Лацио – Эльфсборг 3:0 Марибор – Спарта (Прага) 0:2 Брённбю – Герта 2:1 Лех – Брюгге 1:0 Стяуа – Сент-Патрикс 3:0 Сьон – Фенербахче 0:2 Металлург (Донецк) – Аустрия (Вена) 2:2 (Кингсли 17, Димитров 90+2 - Ачимович 8, Диабанг 48) Партизан – Жилина 1:1 Сараево – Клуж 1:1 Бакы – Базель 1:3 ПАОК – Херенвен 1:1 Славия (Прага) – Црвена Звезда 3:0 Твенте – Карабах 3:1 ЦСКА (София) – Динамо (Москва) 0:0 Бенфика – Ворскла 4:0 (Ди Мария 33, Кардосо 55 пен., Савиола 57, Велдон 77) Трабзонспор – Тулуза 1:3 Бней-Йегуда – ПСВ Эйндховен 0:1 Рапид (Вена) – Астон Вилла 1:0 Штурм – Металлист (Харьков) 1:1 (Байхлер 31 - Олейник 76) БАТЭ – Литекс 0:1 Бреда – Вильярреал 1:3 Генгам – Гамбург 1:5 Теплице – Хапоэль (Тель-Авив) 1:2 Кошице – Рома 3:3 Динамо (Загреб) – Хартс 4:0 Вердер – Актобе 6:3 Стабек – Валенсия 0:3 Эвертон – Сигма 4:0 Фулхэм – Амкар 3:1 Насьонал – Зенит 4:3 Атлетик (Бильбао) – Тромсе 3:2 Ответные игры - 27 августа

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