Лига Европы: у украинцев две трудных ничьих и два крупных счета

09:55, 21 августа 2009
Футбол 2012
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Результаты матчей квалифай раунда

В матчах плей-офф квалификационного раунда Лиги Европы зафиксированы такие результаты:

Галатасарай – Левадия 5:0

Васлуй – АЕК Афины 2:1

Сивасспор – Шахтер 0:3 (Гай 6, Илсиньо 76, Кобин 87)

Аякс – Слован (Братислава) 5:0

Генк – Лилль 1:2

Дженоа – Оденсе 3:1

Динамо (Бухарест) – Слован (Либерец) 0:2. Матч остановлен на 88-й минуте из-за беспорядков на трибунах.

Лацио – Эльфсборг 3:0

Марибор – Спарта (Прага) 0:2

Брённбю – Герта 2:1

Лех – Брюгге 1:0

Стяуа – Сент-Патрикс 3:0

Сьон – Фенербахче 0:2

Металлург (Донецк) – Аустрия (Вена)  2:2 (Кингсли 17, Димитров 90+2 - Ачимович 8, Диабанг 48)

Партизан – Жилина 1:1

Сараево – Клуж 1:1

Бакы – Базель 1:3

ПАОК – Херенвен 1:1

Славия (Прага) – Црвена Звезда 3:0

Твенте – Карабах 3:1

ЦСКА (София) – Динамо (Москва) 0:0

Бенфика – Ворскла 4:0 (Ди Мария 33, Кардосо 55 пен., Савиола 57, Велдон 77)

Трабзонспор – Тулуза 1:3

Бней-Йегуда – ПСВ Эйндховен 0:1

Рапид (Вена) – Астон Вилла 1:0

Штурм – Металлист (Харьков) 1:1 (Байхлер 31 - Олейник 76)

БАТЭ – Литекс 0:1

Бреда – Вильярреал 1:3

Генгам – Гамбург 1:5

Теплице – Хапоэль (Тель-Авив) 1:2

Кошице – Рома 3:3

Динамо (Загреб) – Хартс 4:0

Вердер – Актобе 6:3

Стабек – Валенсия 0:3

Эвертон – Сигма 4:0

Фулхэм – Амкар 3:1

Насьонал – Зенит 4:3

Атлетик (Бильбао) – Тромсе 3:2

Ответные игры - 27 августа

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