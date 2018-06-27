Евро-2012: лето приносит в Украину уверенность

За три года до Евро-2012 будущий турнир наконец стал приобретать в Украине реальные очертания и кажется, уже не убегает от нас. Чемпионат пока еще несмело заглядывает в глаза своему будущему хозяину, пытаясь понять, гостеприимно ли его примут, где поселят и как будут потчевать с тем, чтобы летом 2012 года взорваться ярким и неповторимым праздником футбола, доставляя радость миллионам своих почитателей.

Уверенность в потому, что футбольного первенства Европы 2012 года, как предрекают “компетентные СМИ” со ссылкой на “поинформированные источники”, нас не лишат, на последней неделе получила достаточно четкие сигналы.

Прежде всего, в Украине, который вместе с таким же оргкомитетом Польши создает основу организационной пирамиды подготовки чемпионата, на вершине которой Оргкомитет Евро-2012 УЕФА во главе с директором турнира Мартином Калленом. Украинский МОК возглавил опытный дипломат Маркиян Лубкивский, который и рассказал, чем будет заниматься его структура.

До этого подготовка велась в одном русле и главный акцент закономерно делался не на организационных вопросах, а на строительстве и обустройстве инфраструктуры – стадионов, тренировочных баз, аэропортов, гостиниц, дорог и т.п. Теперь процесс будет идти по двум параллельным направлениям - подготовку инфраструктуры и дальше будут осуществлять правительство и местные органы власти, а организационной частью проекта займется Местный оргкомитет.

Что имеется в виду? Та же подготовка объектов, но не в смысле их строительства или реконструкции, а в смысле создания таких условий их функционирования после введения в эксплуатацию, чтобы они полностью отвечали требованиям чемпионата. Например, относительно аэропортов перед МОК стоит задача обеспечить обслуживание “семьи УЕФА”, упрощение процедур паспортного и таможенного контроля, добиться отмены запрещения на ночные полеты, организовать системы информирования зрителей и участников и т.д.

Специалисты оргкомитета будут проводить набор и обучение волонтеров и координировать их деятельность согласно разработанной концепции. На них лежит обеспечение общественного питания, функционирования общественного транспорта в принимающих городах, координация сотрудничества с правоохранительными органами и организация церемоний открытия и окончания каждого матча турнира. И еще ряд других подобных задач по стадионам, гостиницам, спортивным базам, где ключевыми словами являются "организация", "координация" и "обеспечение процедур".

Для выполнения такого широкого спектра заданий у Лубкивского будет команда, состав которой будет постепенно увеличиваться и на начало 2012 года составит около 230 лиц. До конца же 2009-го их будет немного - до 30.

С началом функционирования МОК как раз и связан первый признак, который укрепляет веру в успешное будущее. Как не банально звучит, но на это указывают…деньги. Финансировать местные оргкомитеты как в Украине, так и в Польше УЕФА будет из собственного бюджета, а поскольку это очень серьезная организация, она не будет выбрасывать собственные средства на нереальные "прожекты".

Еще одно косвенное свидетельство, которое базируется на финансовых вопросах, – постоянные визиты к нам экспертов Европейского футбольного союза. Чуть ли не еженедельно группы специалистов по разным вопросам инспектируют каждый объект в четырех принимающих городах, оценивая темпы работ и перспективы их завершения. Это также нуждается в достаточно больших расходах. Поэтому если УЕФА, в прагматичности которого нет никаких сомнений, идет на существенные финансовые расходы, значит нам верят и нас поддерживают. И Евро у нас отбирать не планируют. По крайней мере на данном этапе, за три года до чемпионата.

Это, так сказать, главные признаки, которые косвенно укрепляют и подтверждают веру Евро-оптимистов. Но не только готовность УЕФА вкладывать средства в Украину как в перспективный проект свидетельствует о позитивных тенденциях. Есть и сугубо национальные достижения в принимающих городах, точнее, пока еще городах-кандидатах. Взглянем более детально на три ключевых направления подготовки – стадионы, аэропорты, гостиницы.

Киев. На главной арене будущего Евро-2012 НСК “Олимпийский” до 31 августа, то есть уже за десять дней, нужно выполнить 12 требований, выдвинутых к нему как месту проведения финального матча. Главная проблема, которая существовала на время знакового заседания Исполкома УЕФА в Бухаресте 13 мая заключалась в отсутствии собственно утвержденного проекта реконструкции спорткомплекса.

Понятно, что без четкого виденья конечного результата на центральном объекте не возможно планировать все другое, что будет по-сути обеспечивать и дополнять его работу. На сегодня проект утвержден, а вместе с ним автоматически снялись и много других вопросов, как, например, безопасность зрителей, пути их эвакуации, организация надлежащего сервиса на стадионе и т.п.

Кроме того, по словам спортивного министра Юрия Павленко, фактически решен еще один принципиальный вопрос с прилегающими к НСК территориями (на них должны обустроить зоны гостеприимства УЕФА). Министр сообщил, что в настоящий момент идет дискуссия с частными арендаторами о будущем земельных участков уже после турнира, чтобы они остались в составе единого олимпийского спорткомплекса. А на период Евро-2012, заверил он, уже есть договоренность об использовании прилегающих территорий для потребностей чемпионата.

Аэропорт “Борисполь” находится в ведении Минтранса, финансируется из Госбюджета, поэтому правительство держит его на контроле. Оттуда в последнее время тревожных сигналов как-будто не поступает, значит вопросы решаются в рабочем режиме.

За гостиничное хозяйство отвечает столичная власть. КГГА должна обеспечить условия для заключения соглашений между туроператором УЕФА компанией TUI Travel и киевскими отельщиками, однако до этого времени не может (или не очень хочет). К тому же, гранды, такие как Хайят, Премьер Палас, Редиссон и другие, что имеют нужные фонды, ведут переговоры из TUI Travel самостоятельно, так сказать, без посредников в лице городской власти. А требования выдвигаются именно в Киев – еще одна несогласованность, которую городская власть не может (или не очень хочет) решать.

Харьков. О подготовке этого города уже сказано много хорошего, поэтому коротко – обновленный стадион “Металлист”, третий по количеству зрительских мест в Украине, откроют в декабре. Аэропорт – единственный в государстве вызывает менее всего вопросов у экспертов УЕФА. Гостиницы и номера высокой звездности – гарантировали, привлекши Полтаву да еще несколько расположенных в допустимой отдаленности городов, строят и в самом Харькове.

Поэтому сегодня столицу Слобожанщины не зря ставят за пример. Здесь есть почему поучиться чиновникам других мэрий, каких успехов можно достичь элементарно отбросив личные амбиции и не на словах, а на деле выдвинув на первый план потребности и интересы общества. Здесь прослеживается яркий пример воплощения на практике государственно частного партнерства в отдельно взятом регионе.

Донецк. Сегодня главное достижение - супер современная “Донбасс Арена”, которую торжественно откроют 29 августа. “Гранд шоу”, заверяют организаторы, будет достойным этого “бриллианта” – наилучшего стадиона класса “элит” в Европе на данное время.

Два другие ключевые направления подготовки – гостиницы и аэропорт – как говорят, в процессе. По ним местная власть работает, ищет пути реализации задуманного и отчитывается по графику (в конце июля мер Лукъянченко отписал УЕФА, а 13 августа сообщил, что город предложил уже на 200 гостиничных номеров высокой категорийности больше, чем нужно).

Львов. Самый близкий к Польше город, имея европейские традиции, сегодня не является фаворитом. Вице-премьер Васюник в понедельник 17 августа разглядел отставание от графика строительства стадиона почти на три месяца. Оперативно среагировал “Азовинтекс”- генподрядчик разработал новый график работ и уже на следующий день представил его заказчику, заверив, что будут работать в три смены, круглосуточно, но за два следующих месяца догонят упущенное и до ноября выровняют график. Тем более, часть гарантий по стадиону мэр Садовой должен предоставить УЕФА уже до 31 августа.

Еще одним узким местом во Львове является аэропорт, реконструкция которого, по версии местной власти, тормозится через небрежность Минтранса и подчиненного ему института, который разрабатывает проект. Однако и здесь ситуация не критическая - строительство понемногу идет и, что характерно, поступательно вперед.

Вот в чем львовяне проявили себя, так это в гостиничном бизнесе. По инфраструктуре размещения Львов вообще является передовиком – привлекши курорты региона, туроператору УЕФА предложили почти вдвое больше гостиничных номеров на каждую категорию – 5*, 4* и 3*. Чтобы было из чего выбирать.

Все перечислены выше признаки, по мнению автора, есть хоть и не прямым, но все же подтверждением того, что, несмотря ни на какие предположения скептиков, Украина будет принимать футбольный чемпионат 2012 года. В каком формате – другой вопрос, который зависит больше от местной власти и граждан каждого из четырех городов-кандидатов. Здесь определенным стимулом, побуждением к работе, выступает неприятный, но очень красноречивый и поучительный пример Днепропетровска и Одессы.

И не стоит искать сенсаций в заявлениях президента УЕФА Мишеля Платини или кого-то из его коллег. Они везде говорят одно и то же – окончательное решение будет в декабря, а если бы УЕФА увидел, что в Украине проект Евро-2012 безнадежен, уже давно отказался бы от страны-хозяина, которая "создает много проблем". В настоящий момент главное – планомерное выполнение взятых обязательств и ежедневный кропотливый труд.

Так, шаг за шагом, Украина постепенно убеждает соседей в своей возможности за достаточно короткий период сбросить пост-советскую дремоту и включиться в активную европейскую жизнь. Для этого действительно нужно еще очень много усилий. Нужна перестройка сознания, чтобы мысли и энергию направлять не на улучшение собственного благосостояния за счет средств для Евро-2012 (банально разворовывая), а на эффективную подготовку определенных для чемпионата объектов. А это очень сложно в нынешних реалиях, когда любую должность, в первую очередь, оценивают с точки зрения доступа к ресурсам, а не ответственности за свою работу перед людьми.

С другой стороны, в УЕФА знали состояние Украины на момент, когда принималось решение по хозяевам Евро-2012. И знали не со слов отечественных должностных лиц, а видели реальную инфраструктуру своими глазами. Однако нам поверили и дали шанс почувствовать себя полноправными европейцами, потому что суть требований, от которых сегодня стонут в четырех отечественных городах, сводится к элементарным комфорту и безопасности во всех сферах жизни. Хотя…это для них, в Старой Европе, элементарных. Для Украины же, где годами отсутствует горячая вода в квартирах, процветает дикая стихийная торговля на улицах городов, у детей свободный доступ к табаку и алкоголю, а взятка работнику ГАИ являются будничным делом – это серьезное испытание, изменение мировоззрения, которое происходит иногда очень больно, но которое вскоре принесет удовольствие и радость от абсолютно нового качества жизни.

Валерий Момот