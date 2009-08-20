Эксперты УЕФА похвалили Львов

Эксперты УЕФА отметили квалифицированный и комплексный подход к подготовке «Плана мобильности» Львова, который разрабатывается в рамках подготовки к Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, к такому выводу пришли директор турнира Евро-2012 от УЕФА Мартин КАЛЛЕН, а также эксперты УЕФА по транспортной инфраструктуре, которые рассмотрели обновленный проект «Плана мобильности» подготовки Львова к Евро-2012 во время визита в Киев.

Начальник управления администрирования, строительства и развития инфраструктуры Львовского горсовета Олег ВИЛЮРА сообщил УНИАН, что главной задачей украинской стороны было продемонстрировать экспертам УЕФА необходимость тех изменений, которые претерпит Львов в транспортной инфраструктуре для удачного проведения Чемпионата и развития города в целом.

По его словам, в результате обсуждения “Плана мобильности” эксперты просили обратить особое внимание на обеспечение транспортировки футбольных туристов из Трускавца во Львов.

По словам О.ВИЛЮРЫ, следующим этапом подготовки «Плана мобильности» станет его детализация - определение конкретных улиц, которые будут задействованы для оперативного перемещения болельщиков и представителей УЕФА.

«План мобильности» разработан совместно с консорциумом немецких компаний PTV AG-VCDB GMBH, которые являются партнерами города в разработке транспортной стратегии развития Львова до 2030 года.

«План мобильности» получил высокую экспертную оценку консорциума по техническому сотрудничеству (GTZ), работающий над городской стратегией безопасности на дорогах.

Проект предусматривает создание эффективной системы управления транспортными потоками в городе во время проведения соревнований.

Среди специальных мероприятий, которые будут внедряться на время проведения Евро-2012: выделение отдельных полос для движения представителей УЕФА, временные ограничения движения, назначение чартерных автобусов для сообщения со стадионами принимающих городов, а также для обеспечения быстрого перемещения гостей УЕФА между такими гостиницами, стадионом, аэропортом и фан-зонами.