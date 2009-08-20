Манчестер Юнайтед проиграл новичку Премьер-лиги

Ливерпуль и Тоттенхэм совсем наоборот

В среду состоялись матчи 2-го тура английской Премьер-лиги. Ливерпуль и Тоттенхэм буквально “вынесли” своих соперников, а вот действующий чемпион Англии МЮ сенсационно проиграл новичку Премьер-лиги. Халл Сити - Тоттенхэм 1:5 (Хант 25 - Дефо 10, 45, 94, Паласиос 14, Кин 78) Бернли - Манчестер Юнайтед 1:0 (Блейк 19) Ливерпуль – Сток Сити 4:0 (Торрес 4, Джонсон 45, Куйт 78, Нгог 94) Бирмингем - Портсмут 1:0 (Макфадден 91 пен)

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