Результаты матчей Лиги Чемпионов

Ответные матчи - 25-26 августа

Завершились матчи плей-офф квалификационного раунда Лиги Чемпионов: Левски - Дебрецен 1:2 Лион - Андерлехт 5:1 Панатинаикос - Атлетико 2:3 Ред Булл - Маккаби (Хайфа) 1:2 Венспилс - Цюрих 0:3 Ответные матчи - 25 августа. Напомним, что накануне состоялись матчи плей-офф квалификационного раунда Лиги Чемпионов: Тимишоара – Штутгарт 0:2 Шериф – Олимпиакос (Пирей) 0:2 Копенгаген – АПОЭЛ 1:0 Селтик – Арсенал 0:2 Спортинг – Фиорентина 2:2 Ответные матчи этих команд назначены на 26 августа.

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