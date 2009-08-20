Результаты матчей Лиги Чемпионов

14:14, 20 августа 2009
Футбол 2012
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Ответные матчи - 25-26 августа

Завершились матчи плей-офф квалификационного раунда Лиги Чемпионов:

Левски - Дебрецен 1:2

Лион - Андерлехт 5:1

Панатинаикос - Атлетико 2:3

Ред Булл - Маккаби (Хайфа) 1:2

Венспилс - Цюрих 0:3

Ответные матчи - 25 августа.

Напомним, что накануне состоялись матчи плей-офф квалификационного раунда Лиги Чемпионов:

Тимишоара – Штутгарт 0:2

Шериф – Олимпиакос (Пирей) 0:2

Копенгаген – АПОЭЛ 1:0

Селтик – Арсенал 0:2

Спортинг – Фиорентина 2:2

Ответные матчи этих команд назначены на 26 августа.

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