Результаты матчей Лиги Чемпионов
14:14, 20 августа 2009Футбол 2012
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Ответные матчи - 25-26 августа
Завершились матчи плей-офф квалификационного раунда Лиги Чемпионов:
Левски - Дебрецен 1:2
Лион - Андерлехт 5:1
Панатинаикос - Атлетико 2:3
Ред Булл - Маккаби (Хайфа) 1:2
Венспилс - Цюрих 0:3
Ответные матчи - 25 августа.
Напомним, что накануне состоялись матчи плей-офф квалификационного раунда Лиги Чемпионов:
Тимишоара – Штутгарт 0:2
Шериф – Олимпиакос (Пирей) 0:2
Копенгаген – АПОЭЛ 1:0
Селтик – Арсенал 0:2
Спортинг – Фиорентина 2:2
Ответные матчи этих команд назначены на 26 августа.
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